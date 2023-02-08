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8 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Almanya'daki Türkler de seferber oldu

08 Şubat 2023, Çarşamba 14:10
Almanya'da yaşayan Türkler, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlerin acil ihtiyaçlarını gidermek için birçok noktada yardım kampanyaları başlattı.

Ülkede yaşayan Türkler, çeşitli şehirlerde oluşturdukları yardım toplama merkezlerinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile koordineli şekilde, acil ihtiyaç listesine göre hazırlanan kolileri tırlarla Türkiye'ye göndermeye başladı.

 

Köln'de faaliyet gösteren Merhaba & Mahlzeit Yardım Derneği Başkanı Tolga Özgül, yaptığı açıklamada, kısa sürede 3 depo malzeme topladıklarını ve bunları düzenli şekilde yardım bölgelerine doğru yola çıkarmaya başladıklarını belirtti.

Özgül, "Bugün 200'e yakın insan gelip bağışta bulundu, özellikle bebek bezi, bebek maması, hijyen malzemesi, battaniye gibi eşyalar geldi. Türk, Alman, İtalyan kim olursa olsun insanlar inanılmaz bağışta bulunuyor. Az önce İtalyan bir çocuk geldi, '5 avrom var bağışta bulunmak istiyorum' dedi. Depremden zarar görenler için herkes elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

Hedef 10 tır göndermek

Sadece Türklerin değil, yabancıların da yardım ettiğini söyleyen Özgül, şöyle konuştu:

"Bugün ilk depomuz doldu, şu an iki tane daha depo tuttuk ve onlar da yani üçü de doldu, büyük ihtimal dördüncü depoyu da açacağız. İlk tır Gaziantep'e ulaşacak. Biz malzemelerimizi AFAD'ın malzeme ihtiyaç listesine göre topladık. İlk aşamada kıyafet yerine hijyen malzemesi, çocuk maması, battaniye, sıcak tutması için termo kıyafetler gönderiyoruz. Hedefimiz Türkiye'deki daha çok insana ulaşmak. Derneğimizin Başkan Yardımcısı Gökhan Mete de Kassel'den bir tır kaldırıp bizzat yardım dağıtacak. Çok insan yardım etmek istiyor. Bu kötü günde insanlarımızın birlik ve beraberlik göstermesi çok gurur verici. Biz de dernek olarak yardımlarımıza devam edeceğiz. Yardımseverler ile insanların yaralarını sarmak istiyoruz. Türkiye'ye en az 10 tır malzeme göndermek istiyoruz."

"Türkiye'de değiliz ama kalbimiz orada"

Aslen Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden olan derneğin gönüllülerinden Canan Durna, "Ülkemizde çok büyük bir afet oldu. Biz dernek olarak çağrı yaptık ve bize inanılmaz derecede çok yardım geldi. Yaralarımızı sarmak için memleketimize, vatandaşımıza yardımları ulaştırmak için burada çaba gösteriyoruz. Çok geçmiş olsun Türkiye'm, başın sağ olsun Türkiye'm. Biz buradayız, yanınızda olamıyoruz ama buradan sizlere yardım ulaştırmak için çabalıyoruz." dedi.

Durna, "Her şeyi devletten beklemeyin. Devleti devlet yapan millettir. Bizlere burada çok iş düşüyor. Türkler çok duyarlı olmak zorundayız, lütfen birbirimize sahip çıkalım ve bu yaraları birlikte saralım." ifadelerini kullandı.

Köln'ün Ehrenfeld semtindeki pastanesini ve deposunu yardım derneğinin kullanımına açan Ebru Ata da "Deprem olduğunu duyunca çok üzüldük. Türkiye'de değiliz ama kalbimiz orada. Ne yapabiliriz nasıl yardım edebiliriz diye düşünüp bir ekip kurduk. İş yerimin deposunu bu işe tahsis ettim. Sosyal medyada hesaplarımızda paylaştık ve beklediğimizden çok yardım geldi. Kimi eşya getirdi, kimi para verdi. Bebek eşyaları, özellikle mama ve bez çok getirdiler." şeklinde konuştu.

AA

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