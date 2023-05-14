"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MAYIS 2023 PAZAR - YIL: 54

Almanya'daki uyarı grevi iptal edildi

14 Mayıs 2023, Pazar 14:00
Almanya'da Demiryolu Çalışanları Sendikasının (EVG) yüksek enflasyona karşı işverenleri daha iyi ücrete zorlamak amacıyla 14-16 Mayıs tarihleri için planladığı demir yolu çalışanlarının 50 saatlik iş bırakma eylemi iptal edildi.

Alman kamu demir yolu şirketi Deutsche Bahn'dan (DB) yapılan açıklamada, EVG'nin 50 saatlik uyarı grevinin son anda önlendiği belirtildi.

Açıklamada, DB ve EVG'nin Frankfurt İş Mahkemesi'nde uzlaşmaya vardığı belirtildi.

Tarafların yakın zamanda bir sonuca varmak hedefiyle hızlı ve yapıcı bir şekilde müzakere etmeyi kabul etme konusunda uzlaştığı aktarılan açıklamada, yolcular için bu iyi habere rağmen gelecek birkaç gün boyunca uzun mesafeli ve yerel tren seferlerinde kısıtlamalar yaşanacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, şirketin yaklaşık 50 bin tren seferini ve buna bağlı olarak vardiya ve görev dağıtım planlarını yeniden oluşturma gibi büyük bir zorlukla karşı karşıya bulunduğu kaydedildi.

DB İnsan Kaynakları Direktörü Martin Seiler, demir yolu şirketleri, müşteriler ve sektörün menfaatleri doğrultusunda bu grevi önlemek için mümkün olan her şeyi yaptıklarını ve başarılı olduklarını belirterek, "DB'nin iş mahkemesine gitmesi herkes için faydalı oldu." ifadesini kullandı.

EVG'den yapılan açıklamada ise grev çağrısının bazı diğer demir yolu şirketleri için hala geçerli olduğu, şimdilik sadece DB ile iş bırakma eyleminin iptal edildiği aktarıldı.

DB, söz konusu uyarı grevini önlemek amacıyla, iş bırakma eyleminin "orantısız" ve "müşterilere ve üçüncü taraflara" zarar verdiği gerekçesiyle Frankfurt İş Mahkemesi'ne acil başvuruda bulunmuştu.

EVG, Alman kamu demir yolu şirketi DB ve diğer demir yolu şirketleriyle ücret artışı konusunda devam eden anlaşmazlık nedeniyle 14 Mayıs Pazar günü saat 22.00'den 16 Mayıs gece yarısına kadar sürecek 50 saatlik iş bırakma eylemi çağrısında bulunmuştu.

EVG, DB’nin düşük ve orta gelirli çalışanlar için yüzde 10 ve daha yüksek gelirli çalışanlar için yüzde 8 zam ve artan yaşam maliyetlerine karşı bir kereye mahsus 2 bin 850 avroluk ödeme teklifini reddetmiş, yaklaşık 180 bini DB’de bulunan 230 bin çalışanın ücretlerine yüzde 12 zam veya ayda en az 650 avro daha fazla ücret talep etmişti.

AA

Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yayın yasağı kaldırıldı

    Oy verme işlemi sona erdi

    Hatay'daki kazada tır araçlara çarparak durdu: 3 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

    Zelenskiy: Karşı saldırı için büyük bir kararlılıkla hazırlanıyoruz

    Gazze'deki Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes kararı

    132 kişi daha Sudan'dan Türkiye'ye getirildi

    "Beyaz üstünlüğü'' anavatanımızdaki en tehlikeli ''terör'' tehdididir"

    Dünyanın en büyük mülteci kampı Cox Bazar'da ''Mocha Kasırgası'' alarmı!

    Hasta ve engellilere "seyyar sandık" hizmeti

    Oy pusulalarına vurulan sandık kurulu mührüne ilişkin karar

    Rize'de sandık müşahidi Şeref Kurt, kalp krizi sonucu vefat etti

    İstanbul metro seferleri bu gece saat 02.00'ye kadar uzatıldı

    "Seçimler problemsiz devam etmektedir"

    Küresel yüzey sıcaklığı hızla yükseliyor

    Türkiye sandık başına geçti

    ŞİMDİ SÖZ MİLLETİN - DEMOKRASİ VE ADALET İÇİN SANDIK BAŞINA

    6 adımda oy kullanma rehberi

    Hangi hallerde oylar geçersiz sayılacak?

    Malatya Battalgazi'de 4 büyüklüğünde deprem

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu fırsatı çok iyi kullanalım ki...
    Genel

    6 adımda oy kullanma rehberi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hangi hallerde oylar geçersiz sayılacak?
    Ahmet BATTAL

    Siyasette farklı düşünme formülleri
    Adnan NACİR

    Taş devri bitsin artık!
    Faruk ÇAKIR

    Milletin mesajı
    Sebahattin YAŞAR

    Kazanmak için
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Depremler şirk üretir mi?
    Ayla AĞRAK

    Hayriye Abla’nın vasiyeti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.