"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 KASIM 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Almanya’dan skandal karar

09 Kasım 2024, Cumartesi 01:20
Almanya’da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti ile ana muhalefetteki Hristiyan Birlik partilerinin meclis gruplarının üzerinde anlaştığı “antisemitizmle mücadele önergesi,” Federal Meclis’ten geçti.

Meclis’teki oylamada “Bir daha asla, şimdi Almanya’daki Yahudi yaşamını korumak, muhafaza etmek ve güçlendirmek” başlıklı önerge SPD, Yeşiller, CDU ve Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’nin oylarıyla kabul edildi. Oylamada “Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin” (BSW) Partisi ret oyu kullanırken, Sol Parti çekimser kaldı.

 

İsrail’i eleştirmek antisemitizm değildir

Önergede, İsrail’in uluslararası hukuk çerçevesinde, uluslararası hukuku ihlal eden saldırılara karşı kendini savunma hakkı bulunduğu ifade edilerek, Alman hükümetine, İsrail’in varlığını ve meşru güvenlik çıkarlarını dış ve güvenlik politikasının temel ilkesi olarak aktif bir şekilde savunma ve müzakere edilmiş iki devletli çözüm için çabalarını yoğunlaştırma çağrısı yapıldı. Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, Almanya Federal Meclisi’nde kabul edilen “antisemitizmle mücadele önergesinin” ifade özgürlüğü için tehlike teşkil ettiğini ifade etti. De Sutter, “İsrail hükümetinin eleştirilmesi antisemitizm değildir” ifadesini kullandı.

***

İrlanda, Gazze’deki soykırımı belirten önergeyi kabul etti

İrlanda Parlamentosu’nun alt kanadı Dail’de yapılan oturumda ise İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığını belirten bağlayıcı olmayan önerge kabul edildi. Oturumda konuşan İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, Gazze’deki durumun endişe sebebi olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Konuşmaların ardından Dail’de yapılan oylamada önerge kabul edildi. Önerge, İrlanda hükümetini İsrail’le tüm askeri malzeme ticaretini durdurmaya, ikincil kullanım alanı olan malzemelerin satışını engellemeye, İrlanda havalimanları ve hava sahasını İsrail’e giden silahları taşıyan uçaklara kapatmaya ve İsrail’e seyahat, ticaret ve diplomatik yaptırımları uygulamaya çağırıyor.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 356
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze’nin kuzeyi açlık ve ölüm riski altında

    Almanya’dan skandal karar

    Bağımlı yargı varken hiçbir şey değişmez

    Refah için yargı reformu şart!

    Usta öğreticiler de mağdur edildi

    Daha fazlası yapılmalı

    Gazze’deki hastaneleri kurtarın

    Amerikalı Müslümanlardan Biden'a ve Harris'e Gazze tepkisi

    Hac vizesi için pasaport geçerlilik süresine dikkat!

    Ekim ayında en çok hangi otomobil markaları tercih edildi?

    Trump konuşmasında ‘Amerikalı Yahudileri’ zikretmedi

    Gazze’de yaralılar kurtarılamıyor

    Gençleri kaybetmeyelim

    Enflasyon ticari ahlâkı bozdu

    Soykırımı BM sonlandırabilir

    Biden yönetimi Gazze’deki soykırımı destekledi, kaybetti

    İsrail’le ticaret en büyük ihanet

    ABD’li Müslümanlardan Trump’a çağrı

    Dünya seyrediyor Filistinliler açlıktan ölüyor

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Deccal ve deccalizmden kurtuluş yakındır
    Cevher İLHAN

    “Yandaş medya” Rockefeller gazetesi gibi...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Almanya’dan skandal karar
    Genel

    Refah için yargı reformu şart!
    Genel

    Bağımlı yargı varken hiçbir şey değişmez
    Faruk ÇAKIR

    Gençleri ülkede tut!
    Rafet Özcan

    Siyaset sahnesi ve senaryolar
    Ahmet Said Aydil

    Amerikan rüyasından uyanmak
    Risale-i Nur'dan

    Bütün kuvvetimle adalet-i tâmme lehindeyim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.