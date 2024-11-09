Almanya’dan skandal karar

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti ile ana muhalefetteki Hristiyan Birlik partilerinin meclis gruplarının üzerinde anlaştığı “antisemitizmle mücadele önergesi,” Federal Meclis’ten geçti.

Meclis’teki oylamada “Bir daha asla, şimdi Almanya’daki Yahudi yaşamını korumak, muhafaza etmek ve güçlendirmek” başlıklı önerge SPD, Yeşiller, CDU ve Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’nin oylarıyla kabul edildi. Oylamada “Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin” (BSW) Partisi ret oyu kullanırken, Sol Parti çekimser kaldı.

İsrail’i eleştirmek antisemitizm değildir

Önergede, İsrail’in uluslararası hukuk çerçevesinde, uluslararası hukuku ihlal eden saldırılara karşı kendini savunma hakkı bulunduğu ifade edilerek, Alman hükümetine, İsrail’in varlığını ve meşru güvenlik çıkarlarını dış ve güvenlik politikasının temel ilkesi olarak aktif bir şekilde savunma ve müzakere edilmiş iki devletli çözüm için çabalarını yoğunlaştırma çağrısı yapıldı. Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, Almanya Federal Meclisi’nde kabul edilen “antisemitizmle mücadele önergesinin” ifade özgürlüğü için tehlike teşkil ettiğini ifade etti. De Sutter, “İsrail hükümetinin eleştirilmesi antisemitizm değildir” ifadesini kullandı.

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İrlanda, Gazze’deki soykırımı belirten önergeyi kabul etti

İrlanda Parlamentosu’nun alt kanadı Dail’de yapılan oturumda ise İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığını belirten bağlayıcı olmayan önerge kabul edildi. Oturumda konuşan İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, Gazze’deki durumun endişe sebebi olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Konuşmaların ardından Dail’de yapılan oylamada önerge kabul edildi. Önerge, İrlanda hükümetini İsrail’le tüm askeri malzeme ticaretini durdurmaya, ikincil kullanım alanı olan malzemelerin satışını engellemeye, İrlanda havalimanları ve hava sahasını İsrail’e giden silahları taşıyan uçaklara kapatmaya ve İsrail’e seyahat, ticaret ve diplomatik yaptırımları uygulamaya çağırıyor.

Haber Merkezi