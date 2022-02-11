Almanya'dan Ukrayna-Rusya gerilimine ilişkin açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna ile Rusya arasındaki tansiyonu düşürmeye dair herhangi bir belirti olmadığını söyledi.

Ürdün'de resmi temaslarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, başkent Amman'da mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Uluslararası arenada dikkatlerin çevrildiği Ukrayna ile Rusya arasındaki durumun son derece gergin olduğunu hatırlatan Baerbock, bu sebeple bölge turunu da kısa tuttuğunun altını çizdi. Alman Bakan, "Ukrayna ile Rusya arasındaki tansiyonu düşürmeye dair herhangi bir belirti yok. Moskova dün itibarıyla Ukrayna sınırındaki askeri varlığını 20 bin daha artırdı." dedi.

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