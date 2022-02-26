Almanya'dan Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, yaptığı yazılı açıklamada, Alman hükümetinin bugün Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için ordu stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı aldığını belirterek "Silahlar en kısa sürede Ukrayna'ya teslim edilecek." ifadesini kullandı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Başbakan Olaf Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının bir dönüm noktası olduğunu kaydederek, "Bu, savaş sonrası düzenimizi tehdit ediyor. Bu durumda (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in işgalci ordusuna karşı elimizden geldiği kadar Ukrayna'nın kendisini savunmasına destek olmak görevimizdir. Almanya Ukrayna'nın yanındandır." görüşünü paylaştı.

​​​​​​​Hükümetin, Ukrayna'ya silah göndermesi ülke siyasetinde politika değişikliği anlamına geliyor. Almanya savaş ve kriz bölgelerine silah vermeyi reddediyordu.​​​​​​

Belçika Ukrayna'ya 2 bin adet otomatik silah gönderiyor

Belçika da Rusya'nın saldırısına uğrayan Ukrayna'ya destek için askeri ekipman, 2 bin adet otomatik silah ile 3 bin 800 ton yakıt gönderiyor.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Ukrayna'nın askeri yardım talebine karşılık vereceklerini bildirdi.

Bu kapsamda 2 bin adet otomatik silah ve 3 bin 800 ton yakıt gönderileceğini açıklayan De Croo, askeri yardım talebinin daha detaylı şekilde inceleneceğini ifade etti.

Belçika Savunma Bakanlığı da koruyucu askeri ekipmanın yola çıktığını açıkladı. Bakanlık, NATO ve AB ülkeleriyle istişare içinde gönderilen ekipmanların içinde miğfer, yelek ve yön cihazları gibi malzemelerin bulunduğunu bildirdi.