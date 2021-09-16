"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EYLÜL 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Almanya eski Cumhurbaşkanı Wulff: Sözlerimin arkasındayım

16 Eylül 2021, Perşembe 00:15
WULFF: “İSLAM AVRUPA’NIN BİR PARÇASIDIR” DEDİM, BUGÜN DE TEK KELİMESİNİ DEĞİŞTİRMEDEN AYNI KONUŞMAYI YAPARIM.

“BİLEREK SÖYLEDİM”

Cumhurbaşkanı olarak 2010'da yaptığı bir konuşmasında “İslam da Almanya'ya aittir’ ifadesini bilerek ve isteyerek kullandığını anlatan Christian Wulff, “O an bunun büyük bir tartışmaya yol açacağını biliyordum. Bunu da istiyordum” dedi.

“PİŞMAN DEĞİLİM”

“Arada kaldım. Kendimi yalnız hissettim. Ama pişman değilim. Birçokinsana yardım ettim ve insanlar teşekkür etti” diyen Wulff, bugün de bir konuşma yapsa aynı sözü tekrarlayacağını ve tek kelimeyi değiştirmeyeceğini söyledi.

***

Sözlerimin arkasındayım

Eskİ Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, “İslâm da Almanya’ya aittir.” ifadesini bilerek ve isteyerek kullandığını belirtirken, Wulff, bugün de bir konuşma gerçekleştirse bunu aynı şekilde yapacağını ve tek kelimeyi değiştirmeyeceğini kaydetti.

Türkiye ile Almanya arasında imzalanan “İş Gücü Anlaşması” kapsamında ülkeye çalışmaya gelen Türklerin Alman tarihinin bir parçası olduğunu söyledi. Wulff, Türkiye ile Almanya arasında 1961’de imzalanan “İş Gücü Anlaşması”nın yıl dönümü vesilesiyle, iş insanları Bahattin Kaya ve Ali Koban’ın düzenlediği etkinlikte konuştu. 1961 ve sonrasında Almanya gelen Türklere teşekkür eden Wulff, “Onlar geldiklerinde adeta soğuk suya atıldı. Çünkü onlar için hiçbir dil veya entegrasyon kursu yapılmadı.” dedi. Wulff, Almanya’yı kendileri için ikinci vatan yapan bu insanlara saygı duyduğunu ifade ederek, “Bu insanların ülkemiz için bir şanstı. Onlar sadece ekonomik gelişmeye değil toplumsal ve kültürel çeşitliğimize de katkı sağaldı. Onlar bizim tarihin bir parçasıdır.” diye konuştu. Almanya’ya gelen Türklerin birçok alanda başarılar elde ettiğini belirten Wulff, bu insanların hikâyelerinin anlatılarak yayılmasını istedi.      


22 Kasım 2014

“İSLÂM DA ALMANYA’YA AİTTİR CÜMLESİNİ BİLEREK VE İSTEYEREK KULLANDIM”   

Cumhurbaşkanı olarak 2010’da yaptığı bir konuşmasında “İslâm da Almanya’ya aittir.” ifadesini bilerek ve isteyerek kullandığını anlatan Wulff, “O an bunun büyük bir tartışmaya yol açacağını biliyordum. Bunu da istiyordum.” dedi. Bu ifadenin, o dönemde gündemde bulunan Müslüman ve göçmen karşıtı Thilo Sarrazin’e de bir cevap olduğunu belirten Wulff, “Bu cevabın verilmesi gerekiyordu.” şeklinde konuştu. Ancak bu bağlamda yapılan tartışmada yalnız bırakıldığını dile getiren Wulff, “Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller’in bu konuda beni destekleyeceğini düşünüyordum. Hristiyan Birlik partilerinin de onlardan olduğum için destek vereceğine inanıyordum.” ifadelerini kullandı. Wulff, ancak ne SPD ve Yeşiller’in ne de Hıristiyan Birlik partilerinin kendisini desteklediğini söyledi. “Arada kaldım. Kendimi yalnız hissettim. Ama pişman değilim. Birçok insana yardım ettim ve insanlar teşekkür etti.” diyen Wulff, bugün de bir konuşma gerçekleştirse bunu aynı şekilde yapacağını ve tek kelimeyi değiştirmeyeceğini kaydetti.  

 

AA

Okunma Sayısı: 460
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Almanya eski Cumhurbaşkanı Wulff: Sözlerimin arkasındayım

    SGK'nın uğratıldığı zarar ne kadar?

    Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısı

    Beşiktaş mağlubiyetle başladı

    Çiftçinin borcu son 18 yılda 56 kat arttı

    Rusya'dan İdlib'e 15 hava saldırısı

    Son 24 saatte 248 kişi daha vefat etti

    'Firar ettikten sonra yakalanan Filistinli Zubeydi işkenceye maruz kaldı'

    Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

    İngiltere'de kabine değişikliği

    Vatandaş seçim istiyor

    AYM’den işkence kararı

    Enflasyon her kesimi vuruyor

    Fransa'da sel felaketi

    İran, Afganistan'a uçuşlara yeniden başladı

    3 ile ağustosta yağmur yağmadı

    AB savcılığı, 300 yolsuzluk iddiasını soruşturuyor

    Taliban yöneticileri arasında anlaşmazlık çıktığı iddia ediliyor

    Japonya'da 'tayfun' uyarısı

    İsrail Başbakanı: Filistin devletine karşıyım

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fatura dine çıkarılamaz
    Genel

    Almanya eski Cumhurbaşkanı Wulff: Sözlerimin arkasındayım
    Çetin ACAR

    Nur kardeşim, dünürüm, Abdurrahim Mermer (rh)
    Ahmet BATTAL

    Düz ovada cephe siyaseti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Uyumak nasıl ibadet olur?
    Risale-i Nur'dan

    Geleceği gösteren bir sinema bulunsaydı...
    Mikail YAPRAK

    Yeni Asya’nın duruşu neden durdurulamaz...
    Faruk ÇAKIR

    Gençlere kulak vermek
    Ali FERŞADOĞLU

    İman ve ümit takviyesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.