Almanya eski Cumhurbaşkanı Wulff: Sözlerimin arkasındayım

WULFF: “İSLAM AVRUPA’NIN BİR PARÇASIDIR” DEDİM, BUGÜN DE TEK KELİMESİNİ DEĞİŞTİRMEDEN AYNI KONUŞMAYI YAPARIM.

“BİLEREK SÖYLEDİM”

Cumhurbaşkanı olarak 2010'da yaptığı bir konuşmasında “İslam da Almanya'ya aittir’ ifadesini bilerek ve isteyerek kullandığını anlatan Christian Wulff, “O an bunun büyük bir tartışmaya yol açacağını biliyordum. Bunu da istiyordum” dedi.

“PİŞMAN DEĞİLİM”

“Arada kaldım. Kendimi yalnız hissettim. Ama pişman değilim. Birçokinsana yardım ettim ve insanlar teşekkür etti” diyen Wulff, bugün de bir konuşma yapsa aynı sözü tekrarlayacağını ve tek kelimeyi değiştirmeyeceğini söyledi.

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Sözlerimin arkasındayım



Eskİ Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, “İslâm da Almanya’ya aittir.” ifadesini bilerek ve isteyerek kullandığını belirtirken, Wulff, bugün de bir konuşma gerçekleştirse bunu aynı şekilde yapacağını ve tek kelimeyi değiştirmeyeceğini kaydetti.

Türkiye ile Almanya arasında imzalanan “İş Gücü Anlaşması” kapsamında ülkeye çalışmaya gelen Türklerin Alman tarihinin bir parçası olduğunu söyledi. Wulff, Türkiye ile Almanya arasında 1961’de imzalanan “İş Gücü Anlaşması”nın yıl dönümü vesilesiyle, iş insanları Bahattin Kaya ve Ali Koban’ın düzenlediği etkinlikte konuştu. 1961 ve sonrasında Almanya gelen Türklere teşekkür eden Wulff, “Onlar geldiklerinde adeta soğuk suya atıldı. Çünkü onlar için hiçbir dil veya entegrasyon kursu yapılmadı.” dedi. Wulff, Almanya’yı kendileri için ikinci vatan yapan bu insanlara saygı duyduğunu ifade ederek, “Bu insanların ülkemiz için bir şanstı. Onlar sadece ekonomik gelişmeye değil toplumsal ve kültürel çeşitliğimize de katkı sağaldı. Onlar bizim tarihin bir parçasıdır.” diye konuştu. Almanya’ya gelen Türklerin birçok alanda başarılar elde ettiğini belirten Wulff, bu insanların hikâyelerinin anlatılarak yayılmasını istedi.



22 Kasım 2014

“İSLÂM DA ALMANYA’YA AİTTİR CÜMLESİNİ BİLEREK VE İSTEYEREK KULLANDIM”

Cumhurbaşkanı olarak 2010’da yaptığı bir konuşmasında “İslâm da Almanya’ya aittir.” ifadesini bilerek ve isteyerek kullandığını anlatan Wulff, “O an bunun büyük bir tartışmaya yol açacağını biliyordum. Bunu da istiyordum.” dedi. Bu ifadenin, o dönemde gündemde bulunan Müslüman ve göçmen karşıtı Thilo Sarrazin’e de bir cevap olduğunu belirten Wulff, “Bu cevabın verilmesi gerekiyordu.” şeklinde konuştu. Ancak bu bağlamda yapılan tartışmada yalnız bırakıldığını dile getiren Wulff, “Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller’in bu konuda beni destekleyeceğini düşünüyordum. Hristiyan Birlik partilerinin de onlardan olduğum için destek vereceğine inanıyordum.” ifadelerini kullandı. Wulff, ancak ne SPD ve Yeşiller’in ne de Hıristiyan Birlik partilerinin kendisini desteklediğini söyledi. “Arada kaldım. Kendimi yalnız hissettim. Ama pişman değilim. Birçok insana yardım ettim ve insanlar teşekkür etti.” diyen Wulff, bugün de bir konuşma gerçekleştirse bunu aynı şekilde yapacağını ve tek kelimeyi değiştirmeyeceğini kaydetti.