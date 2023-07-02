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2 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Almanya: Fransa'nın istikrarını tehlikede

02 Temmuz 2023, Pazar 21:48
Almanya Federal Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Michael Roth, Fransa'da istikrarının tehlikede olduğunu belirtti.

Roth, Alman Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Fransa'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Polisin genç bir sürücüyü öldürmesi ve ardından çıkan olaylara değinen Roth, "Gençlerin amaçsızca her şeye ve herkese karşı yönelttiği bu sınırsız yıkıcılık korkunç bir tırmanış. Devlet bu konuda tüm gücüyle harekete geçmeli. Çok sayıda kişinin güvenliği ve ülkenin istikrarı tehlikede." ifadesini kullandı.

"Asla müsamaha gösterilmemeli"

Roth, Fransa'da yaşananların münferit bir vaka olmadığını, bunun pek çok Avrupa ülkesinde bölünme, yabancılaşma, hatta mala ve insana yönelik şiddeti artırdığına dikkati çekerek, "Buna asla müsamaha gösterilmemeli. Birbirimizle daha fazla konuşmalı, çok geç olmadan birlikte çözüm aramalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkan Yardımcısı Andreas Jung da şiddetin patlak vermesinin nedenini toplumsal bölünmede gördüğünü belirterek, "İyi bir ekonomik gelişmeye rağmen, Fransa derin şekilde bölünmüş bir ülke. Birçok genç Fransız kendini geride bırakılmış hissediyor ve geleceğe dair korkuları var." dedi.

Jung, umut eksikliği ve entegrasyon sorunlarının banliyölerde büyük bir karışıklığa yol açtığını ve her taraftan aşırılık yanlılarının ateşi benzinle körüklediğini ifade etti.

Fransa'da, 17 yaşındaki Nahel M’nin 27 Haziran’da polis tarafından öldürülmesi nedeniyle başlayan protestolar sürüyor.

AA

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