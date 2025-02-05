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Almanya Genelkurmay Başkanı: Rusya'yı "açık tehdit" olarak görüyoruz

05 Şubat 2025, Çarşamba 19:10
Almanya Genelkurmay Başkanı Carsten Breuer, Rusya'yı "açık tehdit" olarak gördüklerini belirterek NATO ülkelerinin, bu tehdide birlikte ve kararlılıkla karşılık verdiğini söyledi.

Genelkurmay Başkanı Breuer, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'a verdiği röportajda, Rusya'yı "açık tehdit" olarak gördüklerini belirterek bu nedenle savunma harcamalarının artırılması gerektiğini savundu.

Breuer, "(Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in saldırganlığına, NATO ülkelerinin birlikteliği ve kararlılığıyla karşılık veriyoruz. Bu, bir demir perde değil. Doğu'da açık bir tehdit görüyoruz ve bu tehdide karşı koymak için bir şeyler yapıyoruz. Soğuk Savaş'ta yaptığımız gibi binlerce tankı yan yana dizmemize gerek yok. İhtiyacımız olan şey, esnek ve akıllı bir savunma planı ve bizim bir planımız var." dedi.

ABD'nin aksine, Avrupa'da muharebe tanklarının da gerekliliğine işaret eden Breuer, "Çeşitli tank tiplerine sahip olmaya devam edeceğiz. Bununla birlikte, standardizasyona doğru ilerlemeliyiz. Karşılaşılan zorluklar göz önüne alındığında, başka bir yol yok. Bunun en iyi örneği Alman ve Hollanda Silahlı Kuvvetlerinin entegrasyonudur ya da Norveç ile işbirliğimizdir. Ancak Avrupa'daki her ülke, savunma için daha fazlasını yapmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Diğer ülkelerle işbirliğini koordine halinde yaptıklarını aktaran Breuer, "2029'da savaşa hazır olmamız gerekiyor ve ortak silahlanma projelerini şimdi başlatırsam, 2030'ların ortasında silahlar sahada olursa bu,işe yaramayacaktır. Bu nedenle silahlı kuvvetler piyasada olandan daha fazlasını satın alıyor." diye konuştu.

Rusya ile gelecekte bir savaş tehdidinden bahsetmenin "korku tellallığı" olup olmadığına yönelik soruya ise Breuer, şu yanıtı verdi:

"Hayır, durum çok ciddi. Putin planlarını sistematik olarak uyguluyor. Yeniden silahlanma süreçleri devam ediyor. Ancak zamanla pekçok değişkene tabi ve Ukrayna savaşının gidişatına da bağlı. Bir subay olarak en kötü seneryoyu düşünmek zorundayım. Analistler (savaş çıkma ihtimali) '4 ile 7 yıl arasında' dediğinde ben 4 yıl olduğunu varsayıyorum. Bu, 2029'da gerçekten bir Rus saldırısının olacağı anlamına gelmiyor ancak daha erken gerçekleşemeyeceği anlamına da gelmiyor. Kendimizi mümkün olduğunca iyi hazırlamalıyız. Bu, sadece askerler için değil, tüm toplum için geçerli."

AA

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