Almanya her yıl 1,5 milyon göçmene ihtiyaç duyuyor

Alman hükümetinin Ekonomi Uzmanları Konseyi Başkanı ve Münih Ludwig-Maximilian Üniversitesi Öğretim Üyesi Monika Schnitzer, Almanya’nın kalifiye iş gücü açığını kapatabilmek için yılda 1,5 milyon göçmene ihtiyacının olduğunu bildirdi.

Monika Schnitzer, yaptığı açıklamada, yeni nitelikli iş gücü yasasını doğru yönde atılmış bir adım olarak niteledi ancak daha fazlasına ihtiyaç bulunduğunu kaydederek, “Örneğin göçmenlerin cesaretini kırmayan ancak hizmet sunan yabancılar daireleri. Yabancı profesyonellerden her iş için Almanca bilmelerini talep etmemeliyiz. Bunun yerine yabancılar dairesi çalışanlarının İngilizce bilmesini sağlamalıyız.” görüşünü paylaştı. Schnitzer, “Almanya’nın her yıl 400 bin kişilik yeni kalifiye iş gücüne sahip olabilmesi için yılda 1,5 milyon göçmene ihtiyacı var.” değerlendirmesinde bulundu. AA

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