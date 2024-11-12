Almanya: İnsani yardım için sınır kapıları açılsın

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail’e Gazze’ye açılan tüm sınır kapılarının insani yardım için açılması çağrısında bulundu.

Son 12 ayda Gazze’ye çok çok az yardım ulaşabildiğine işaret eden Baerbock, “Gazze’de yaşayan 2 milyondan fazla insanın büyük çoğunluğu akut beslenme yetersizliğinden muzdarip ve hayal bile edilemeyecek koşullarda yaşıyor. Binlerce çocuk enkazın arasında ebeveynsiz ve acılar içinde oturuyor. Dünyanın başka hiçbir yerinde bu kadar küçük bir alanda bu kadar çok amputasyonlu çocuk yoktur. Gazze’nin büyük bir kısmı moloz yığınına dönmüş durumda” diye konuştu. AA

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