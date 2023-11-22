Almanya İsrail’e desteğini gözden geçirsin

Musevi kökenli tanınmış Alman yazar Deborah Feldman, Almanya’nın İsrail’e desteğini eleştirerek, İsrail hükümetiyle koşulsuz dayanışmanın yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kamuoyunda İsrail’in Gazze saldırılarını eleştiren yazar olarak bilinen Feldman, Alman Süddeutsche Zeitung’a verdiği röportajda, “Almanya’nın İsrail hükümetiyle koşulsuz dayanışmasını yeniden gözden geçirmesi gerektiğinden ve bu ülkedeki resmi kurumların bugüne kadar sadece tek bir Yahudi tipini desteklediğinden ve benim onlardan biri olmadığımdan bahsediyorum. Geri kalanlarımız ise itibarsızlaştırılarak susturulmak isteniyor” dedi. Alman hükümetinin, Gazze’nin yıkımını istemeyenlere ve barıştan yana olanlara karşı duyguları kışkırtmasını korkutucu bulduğunu ifade eden Feldman, “Bana öyle geliyor ki Almanya, Yahudilerini muhafaza ediyor ama sadece kendilerine biçilen rolü oynayanları...” diye konuştu. Yahudi, Hıristiyan ya da Müslüman olsun herkesin Almanya’da aşırı sağcı terörün tehdidi altında bulunduğuna dikkati çeken Feldman, “Hanau’daki saldırı, Halle’deki sinagoga yapılan saldırı gibi aşırı sağcı bir kişi tarafından gerçekleştirildi. Bu ülkede Müslümanlar NSU (ırkçı terör örgütü) tarafından öldürüldü, Kassel Valisi Walter Lübcke bir aşırı sağcı tarafından öldürüldü. Spesifik tehditler çoğunlukla aşırı sağdan gelmektedir. Açık toplumlar her yerde, her taraftan radikallerin tehdidi altındadır” ifadelerini kullandı.