Almanya’nın sipariş ettiği maskeler kayboldu

Koronavirüs vakaları dünya genelinde artış gösterirken koruyucu donanım konusunda da sıkıntılar yaşanıyor.

Almanya Savunma Baknalığı sözcüsü, Kenya'dan sipariş verilen altı milyon solunum maskesinin kaybolduğunu doğruladı. Haber portalı Spiegel'in, Bakanlığın bir iç yazışmasına dayandırdığı haberinde geçen Cuma günü teslim edilmesi gereken maskelerin Kenya'da havaalanında kaybolduğuna dikkat çekti.

Sözcü, Savunma Bakanlığı’nın olayın nasıl meydana geldiğini aydınlatmaya çalıştığını ve maskelerle ilgili bir ödeme yapılmadığı için herhangi bir zararın meydana gelmediğini belirtti.

Kenya’nın olayla ilgili sorumluluğunun ise henüz netleşmediği belirtildi, ancak sözleşmenin geçersiz olduğu vurgulandı.