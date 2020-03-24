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24 MART 2020 SALI - YIL: 51

Almanya’nın sipariş ettiği maskeler kayboldu

24 Mart 2020, Salı 21:28
Koronavirüs vakaları dünya genelinde artış gösterirken koruyucu donanım konusunda da sıkıntılar yaşanıyor.

Almanya Savunma Baknalığı sözcüsü, Kenya'dan sipariş verilen altı milyon solunum maskesinin kaybolduğunu doğruladı. Haber portalı Spiegel'in, Bakanlığın bir iç yazışmasına dayandırdığı haberinde geçen Cuma günü teslim edilmesi gereken maskelerin Kenya'da havaalanında kaybolduğuna dikkat çekti.

Sözcü, Savunma Bakanlığı’nın olayın nasıl meydana geldiğini aydınlatmaya çalıştığını ve maskelerle ilgili bir ödeme yapılmadığı için herhangi bir zararın meydana gelmediğini belirtti.

Kenya’nın olayla ilgili sorumluluğunun ise henüz netleşmediği belirtildi, ancak sözleşmenin geçersiz olduğu vurgulandı.

Etiketler: Almanya, maske
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