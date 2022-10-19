Almanya, nükleer santralleri kapatmaktan şimdilik vazgeçti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yıl sonunda devre dışı bırakılması planlanan üçüncü nükleer enerji santralinin de hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı.

Başbakan Scholz, ülkede aktif kalan üç reaktörden biri olan Emsland’ın da ömrünün uzatılması konusunda koalisyon hükümetinin anlaşmaya vardığını belirtti. Başbakan Scholz üç santralin de hizmet vermeye devam etmesi için yasal düzenleme yapılacağını bildirdi. Ülkenin kuzeyindeki Emsland santrali Scholz’un liderliğindeki koalisyon hükümetinn nükleer karşıtı ortağı Yeşiller ile liberal FDP arasında bir süredir anlaşmazlık yaratıyordu.

Nükleer enerjiden vazgeçme planları ertelendi

Almanya, Japonya’daki Fukuşima nükleer santralinde yaşanan felaketin ardından, kullanımdaki altı nükleer enerji santralinden eskiyen üçünü devre dışı bırakmış, kalan üç santrali de bu yılın sonunda kapatma kararı almıştı. Ancak hükümet, Rusya’nın Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatını kesmesi üzerine kış aylarında enerjisiz kalmamak için bu karardan geri adım atmış ve bu kapsamda ülkenin güneyindeki Isar 2 ve Neckarwestheim 2 nükleer enerji santrallerini rezervde bırakacağını açıklamıştı. (Euronews)