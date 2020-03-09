Almanya sığınmacı çocukları alacak

Alman hükümetinin, Yunanistan’daki kamplarda bulunan ve özellikle korunmaya muhtaç sığınmacı çocukların bir kısmını ülkeye kabul etmek istediği bildirildi.

İnsanlığın sınırı olmaz Almanya Haber Ajansının (DPA) haberinde, Başbakan Angela Merkel başkanlığında hükümeti oluşturan partilerin liderlerinin yaptığı toplantıda, konuya ilişkin karar alındığı belirtildi. Almanya’nın Yunan adalarındaki insanî durumdan dolayı 1000-1500 çocuk alarak Yunanistan’ı desteklemek istediği aktarılan haberde, söz konusu çocukların âcil tedaviye ihtiyaç duyan hasta veya 14 yaşından küçük refakatsiz olanlar arasından seçileceğinin altı çizildi. AA

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