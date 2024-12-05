Almanya: Suriye için kilit ülke Türkiye

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Suriye’deki duruma ilişkin Türkiye’nin mevcut krizle başa çıkmada merkezî role sahip olduğunu söyledi.

T24’ün haberine göre, Annalena Baerbock, Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Brüksel’deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında görüştüğüne dikkati çekerek, “Bölgede kilit oyuncu olarak Türkiye mevcut krizle başa çıkmada merkezi role sahiptir” ifadesini kullandı. Baerbock paylaşımında, Suriye’deki sivillerin ve azınlıkların korunmasının birinci öncelik olması gerektiğini vurguladı. Haber Merkezi

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