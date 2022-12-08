Almanya Türkiye’den imam almayacak

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, başta Türkiye olmak üzere Almanya’ya ülke dışından imam gönderilmesi uygulamasını aşamalı olarak sonlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

DW Türkçe’nin haberine göre Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yurt dışından imamların Almanya’da camilerdeki nüfuzunu azaltmak istediklerini açıkladı. Berlin’de düzenlenen İslam Konferansına ev sahipliği yapan Faeser, “Devletlerin yurt dışından Almanya’ya imam göndermesini aşamalı olarak azaltmak istiyorum. Hedef, tamamen sonlandırmak. Bu, özellikle de Türkiye ile ilgili” diye konuştu. Almanya’da yetişmiş, sosyalleşmiş ve Almanca eğitim almış imamların görevlendirilmesinin entegrasyon politikaları açısından önemine vurgu yapan Faeser, yurt dışına bağımlılıkların ve yabancı ülkelerin nüfuzunun azaltılmasının Alman Müslümanların inançlarını Almanya’da yaşamasını ve kendini dini açıdan evinde hissetmesini kolaylaştıracağını söyledi. Haber Merkezi

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