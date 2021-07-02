Almanya, Türkiye’ye seyahat uyarısını kaldırdı

Almanya, Kovid-19 salgını sebebiyle “riskli” ilân ettiği Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 80 ülkeye yönelik uluslar arası genel seyahat uyarılarını kaldırdı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakanlığın, Kovid-19’dan dolayı “riskli” ilân ettiği bölgelere ilişkin 17 Mart 2020 tarihli genel seyahat uyarısının, haftalık 100 bin kişide 200’ün altında vak’a sayısı görülen bölgeler için 1 Temmuz’dan itibaren kaldırıldığı bildirildi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, konuya ilişkin değerlendirmesinde, seyahat uyarılarının kaldırılmasını savunarak, “Olumlu gelişmelerin olduğu yerde, kısıtlamaları sürdürmek için bir sebep yok” ifadesini kullandı. Genel seyahat uyarısı, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu tamamen veya kısmen korona risk bölgesi olarak sınıflandırılan 80 ülkeyi kapsıyordu. AA

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