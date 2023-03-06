Almanya: Ukrayna'ya silah yardımı devam edecek

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Ukrayna'da bundan sonra olacakları tahmin etmenin zor olduğunu belirterek, "Ancak bir şey çok açık. Ukrayna'ya ekonomik, insani yardım ve aynı zamanda silah desteği vermeye devam edeceğiz." dedi.

Beyaz Saray'da 3 Mart'ta ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelen Scholz, CNN televizyonuna verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna savaşına değindi.

Scholz, Rusya'nın Ukrayna'da beklediği gibi başarılı olamadığını belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukraynalıların gücü ve onlara destek veren dostlarının birliği konusunda yanıldığını ifade etti.

Ukrayna'da bundan sonra ne olacağını tahmin etmenin zor olduğunu dile getiren Scholz, "Ancak bir şey çok açık. Ukrayna'ya ekonomik, insani yardım ve aynı zamanda silah desteği vermeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Scholz, Ukraynalılar olmadan herhangi bir kararın alınmayacağını belirterek, "Putin'in (Ukrayna'yı) işgali ve emperyalist saldırganlığıyla başarılı olamayacağını ve askeri birliklerini geri çekmesi gerektiğini anlaması gerekiyor. Müzakerelerin temeli bu." ifadelerini kullandı.

Başbakan Scholz, Almanya'nın kıta Avrupa'sında Ukrayna'yı ekonomik ve askeri yardımlar bakımından en çok destekleyen ülke olduğunu belirtti. Savaş nedeniyle Almanya'nın ekonomik açıdan zorlanacağının düşünüldüğünü ancak bunun olmadığını söyleyen Scholz, "Almanya'da ekonomik kriz yok. Doğal gaz kıtlığı ya da bunun gibi bir durum söz konusu değil." dedi.

Scholz ayrıca, güvenlik bağlamında silahlar, askeri mühimmat ve teçhizat üretimine kalıcı olarak devam etmenin önemini vurguladı.

Almanya ve Avrupa Birliği'nin Çin ile ilişkilerine de değinen Scholz, Rusya'ya silah sağlamaması konusunda bu ülkeyi uyardıklarını ve bunun gerçekleşmeyeceği konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Scholz, Biden'ın uluslararası ilişkiler konusunda oldukça bilgili, en yetenekli başkanlardan biri olduğunu ayrıca dünya barışı ve NATO için de önemli olan transatlantik işbirliğine katkı sağladığını sözlerine ekledi.