"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Almanya’ya iltica başvuruları %203 arttı

09 Ağustos 2023, Çarşamba 17:00
Federal Göç ve Mülteci Dairesi (BAMF) Temmuz ayına dair iltica başvuru rakamlarını açıkladı.

Buna göre bu yılın ilk yedi ayında Almanya’ya yapılan iltica başvuruları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 artış kaydetti. Daire’ye sadece Temmuz ayında 23 bin 674 iltica başvurusu yapıldı. Geçen yılın Temmuz ayına göre ise bu rakam yüzde 79 fazla. dw Türkçe’nin haberine göre, Ocak ayından Temmuz sonuna kadar yapılan iltica başvurularının toplam sayısı 188 bin 967 olarak açıklandı. Başvurularda Suriye, Afganistan ve Türkiye vatandaşları ilk sırada yer alıyor. En çarpıcı artış Türkiye’den yapılan başvurularda gözlendi. Ocak-Temmuz ayları arasında Türkiye’den toplam 23 bin 846 iltica başvurusu yapıldı. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre başvurular yüzde 202,9 arttı. Türkiye’den Almanya’ya yapılan iltica başvurularından şu ana dek 12 bin 174’ü karara bağlandı. BAMF’ın verilerine göre Türkiye’den iltica başvurularında kabul oranı yüzde 15’e tekabül ediyor.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 250
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    e-Devlet Kapısı kullanıcılarına ''oltalama'' sitelerine karşı uyarı

    Demokrasiye dönülmeden AB süreci ilerlemez

    Adli Tıp intikam duygusuyla hareket ediyor

    Temmuz enflasyonu ücret zammını götürdü

    Yeni nesil ilaçlara ‘kur’ engeli

    Musul verildi, Lozan imzalandı

    Şüheda Sadakat dualarla

    İlk 100'de yokuz

    Malatya - Yeşilyurt'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

    MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 4 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

    İşkur: İşsiz sayısı Temmuzda % 3 arttı

    ‘En sıcak ay’ Temmuz oldu

    Darbecilere mali yaptırım

    Meclis yine toplandı ve dağıldı

    Almanya’ya iltica başvuruları %203 arttı

    “Keşke Lozan sınırları böyle değil de, şöyle çizilseydi”

    Akbelen’den elinizi çekin

    Tahliyelerde ayrımcılık yapılmamalı

    Kuraklık buğdayı vurdu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Adli Tıp intikam duygusuyla hareket ediyor
    Genel

    Şüheda Sadakat dualarla
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O dehşetli plan Risale-i Nur’la bozuldu
    Genel

    Demokrasiye dönülmeden AB süreci ilerlemez
    Genel

    Musul verildi, Lozan imzalandı
    Mikail YAPRAK

    Güldüren ve düşündüren hikâyeler
    Süleyman KÖSMENE

    Bilmediğimiz sırlar var!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yeni nesil ilaçlara ‘kur’ engeli
    M. Latif SALİHOĞLU

    Açık-gizli Lozan görüşmeleri - 4

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.