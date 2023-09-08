Almanya’ya iltica ediyoruz

Sekiz ayda iltica isteyenlerin sayısı 30 bini buldu.

Türkiye’den Almanya’ya iltica edenlerin sayısı yüzde 290 arttı. Sekiz ayda iltica isteyenlerin sayısı 30 bini buldu. Türkiye, Almanya’ya ilticadaki ilk 10 ülkeden yedisinin toplamını geçmiş oldu. Ayrıca Türkiye, ilticada Suriye’den sonra ikinci sırada. Türkiye’den Almanya’ya göç, ağustos ayında rekor kırdı. Alman Göç ve İltica Dairesi’nin (BAMF) resmi rakamlarına göre, sadece ağustos ayında Türkiye’den 5 bin 544 kişi kaçak olarak gittikleri Almanya’dan iltica talep etti. Almanya’ya gidenlerin yaş ortalaması ise 20-35 arası. Bu sayıya yakalanmayanlar ve iltica talep etmeden ülke içinde kaybolanlar dahil değil. Son rakamlarla Türkiye’den Almanya’ya iltica edenlerin sayısı; bir kampa kaydolmayanlarla birlikte 100 bine yaklaştı. Yasal yollarla gidenler, iş bulanlar bu rakamın dışında tutuluyor.

TÜRKİYE, YEDİ ÜLKENİN TOPLAMINI GEÇTİ

Türkiye bu rakamla, Almanya’ya kaçak gelip iltica isteyen ilk 10’daki yedi ülkenin toplamını da geçti. Türkiye, ilticada Suriye’den sonra ikinci sırada yer alıyor. Son iki ayda ise Türkiye kaçak rekoru kırdı. Türkiye’den Almanya’ya iltica edenler, ilk kez geçen ay Afganistan’dan Almanya’ya kaçak yollarla gelenlerin sayısını geçmişti. Ağustos rakamlarına göre Almanya’ya Suriye’den 9 bin 186 kişi, Türkiye’den 5 bin 544 kişi ve Afganistan’dan 4 bin 217 kişi gitti. Türkiye ikinci sırayı, Afganistan üçüncü sırayı alırken; Türkiye’den gelenlerin sayısı listenin 4. ve 10. sırasında yer alan Irak, Gürcistan, İran, Rusya Federasyonu, Somali, Gine ve Kolombiya’dan gelen kaçakların toplamını da geçti.