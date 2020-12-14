Almanya yeniden kapanıyor

Almanya’da uygulanan mevcut kısmî kapanma tedbirlerine rağmen koronavirüs vakalarının artmaya devam etmesi federal hükümeti ve eyalet yönetimlerini harekete geçirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile eyalet başbakanları bugün bir video konferans düzenleyerek yeni kapanma tedbirlerini ele aldı. Başbakan Merkel toplantı sonrası yaptığı açıklamada, mevcut kısıtlamalara karşın enfeksiyon sayısının arttığını belirterek, kliniklerin ağır bir yük altında olduğuna dikkat çekti. DW’deki habere göre Merkel, “Bu sebeple âcil olarak eyleme geçme zorunluluğu bulunuyor. Bütün bunların Noel tatil günlerine etkisi olacağının farkındayız, ancak harekete geçmek zorundayız” diye konuştu. Yeni kapanma önlemleri 16 Aralık’tan itibaren geçerli olacak. Buna göre, 16 Aralık-10 Ocak tarihleri arasında pera- kende satış yapan bütün işletmeler kapanacak.

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