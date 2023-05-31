"Amacımız bölgedeki durumu yatıştırmak"

Kosova Başbakanı Albin Kurti, ülkenin kuzeyindeki gergin durumu yatıştırmak için uluslararası partnerlerle iletişimi sıklaştırdıklarını ve amaçlarının bölgedeki durumu yatıştırmak olduğunu söyledi.

Başbakan Kurti, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, ülkenin gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuzeyde görev yapan Kosova polisleri ile NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) askerlerinin, protestocu radikaller ile barışçıl belediye kurumları arasındaki sınırı oluşturduğunu belirten Kurti, "Son saatlerde kurumlarımız uluslararası partnerlerle iletişimi daha da artırdı çünkü durumu yatıştırmak gibi ortak bir amacımız var. Ancak endişe ve kaygıların yanı sıra ortak tehdit ve tehlikelerimizin de olduğu dün gözlerimizin önünde ispatlandı." ifadelerini kullandı.

Kurti, yeni belediye başkanlarına tam, koşulsuz ve kesintisiz destek vereceğine dikkati çekerek “Demokrasi askıya alınamaz, rehin alınamaz. Uygulaması, barış ve güvenliğin garantisidir, tehdit veya tehlike oluşturmaz. Kosova Cumhuriyeti, Batı Balkanların en demokratik ülkesidir." dedi.

Kuzeydeki halkı şiddetli protestolara çıkmaya iten belirli isimlerin olduğuna işaret eden Kurti, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün, nihayet bize, hepimize kiminle karşı karşıya olduğumuzu kanıtladı: Sırp olarak görmedikleri her şeyi tahrip eden, saldıran, yakan, Ukrayna'daki Rus saldırganlığının dört S'li haçı ve Z'si gibi milliyetçi ve şovenist sembollerini yücelten maskeli aşırı sağcı gruplar. Aşırılık yanlıları ve milisler halk değil. Sırp topluluğu onlardan kurtarılmalıdır. Çoğunu dün ve bugün tespit ettik. Hukukun üzerinde devletten daha güçlü kişi veya gruplar olamaz.”

Kurti, seçimlere katılımın düşük olmasına rağmen, belediye binalarında ve vatandaşların hizmetinde olma meşruluğunun sadece seçilmiş belediye başkanlarında olduğunu vurguladı.

Protestoların iktidarı hedef aldığını ifade eden Kurti, "Dün ve bugün yapılan mitinglerde barışçıl eylemcilerin de olduğunu biliyorum ancak protestolar barışçıl değildi. Düzeni sağlayan ve kanunları uygulayan polise, barış ve istikrarı koruyan KFOR askerlerine, olayları sahadan haber yapan gazetecilere saldıran bir protesto, belediyeyi değil, iktidarı protesto etmektir. Kosova'da iktidar ancak seçimlerle elde edilebilir. Şiddet ve suçla değil.” diye konuştu.

- Protestolar düzenleniyor

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimlerin kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs’ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleriyle Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.