Amerika’da CNN Türk, taraflı yayın yaptığı gerekçesiyle protesto edildi

ABD’de yaşayan bir grup Türk başkent Washington DC, New York ve Atlanta’da bir araya gelerek CNN Türk’ü taraflı yayın yaptığı gerekçesiyle protesto etti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ABD Temsilciliği tarafından düzenlenen protestoda CNN’e CNN Türk yönetiminden kurumun isim hakkının alınması için çağrıda bulunuldu. CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan’ın imzasıyla paylaşılan bir bildiride CNN Türk’ün “yanlış haber yayınlamayı kasten bir alışkanlık haline getirdiği ve özellikle son yıllarda Türkiye’de yaşanan önemli gelişmeleri görmezden geldiği” ifade edildi. Bildiride, “CNN Türk Erdoğan’ın AKP iktidarının sözcüsü gibi hareket etmekte ve Türkiye’deki muhalif partilerle ilgili kasten yanlış propaganda yaymakta” ifadeleri yer aldı. VOA’nın sesine göre, gösteriye katılan protestocular CNN Türk’e yönelik mesajlarını ‘Seçimleri manipüle etmeyi bırakın’, ‘Direktör Bora Bayraktar istifa etmeli’, ‘Sansürü bırakıp yayın yapın’ ve ‘Kukla olmaktan vazgeçin’ gibi sloganlar yazılı pankartlarla iletti.

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