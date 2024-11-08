Amerikalı Müslümanlardan Biden'a ve Harris'e Gazze tepkisi

ABD'deki seçimde Gazze'ye yönelik hassasiyetlerini sandığa yansıtan ve Demokrat aday Harris'e oy vermeyen Amerikalı Müslüman sivil toplum liderleri, "Gazze'deki soykırıma destek olan Joe Biden-Kamala Harris yönetiminin kaybettiği" mesajını verdi.

ABD’li Müslümanlardan Trump’a çağrı

ABD'de 5 Kasım'da yapılan ve Cumhuriyetçi Donald Trump'ın açık farkla kazandığı başkanlık seçimlerinin yansımaları devam ederken Gazze konusundaki hassasiyetlerini seçimlere yansıtan Amerikalı Müslüman liderler, kameraların karşısına geçti.

Başkent Washington'daki Ulusal Basın Binası'nda ortak basın toplantısı düzenleyen çeşitli Müslüman sivil toplum kuruluşlarına mensup katılımcılar, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Amerikan İslam ilişkileri Konseyi (CAIR) Minnesota Temsilcisi Hussein Jaylani, kendileri uzun yıllardır Demokrat Parti tabanında yer almalarına rağmen İsrail'in, son bir yıldır Gazze'de yürüttüğü soykırım karşısında Biden-Harris yönetiminin sessiz kaldığını belirtti.

Demokrat yönetimin soykırıma silah sağlayarak destek olduğunu ve bu "tarihi leke" ile hatırlanacağını vurgulayan Jaylani, "Seçimleri zaten kaybettiniz, kaybedecek bir şeyiniz yok, Gazze'de ateşkes için somut bir şey yapın. Soykırım sandıkta kazanamaz." dedi.

Diğer konuşmacılar da ortak bir vurguyla Amerikalı Müslümanların oylarının hiçbir parti için "koşulsuz" olmadığını ve bu oyların 5 Kasım seçim sonuçlarına çok büyük bir etki yaptığını dile getirdi.

Amerikalı Müslümanlar sonuca doğrudan etki etti

Programın ardından açıklama yapan, Michigan'daki Müslüman toplumun temsilcilerinden biri olan Rex Nazarko, Amerikalı Müslüman seçmenlerin bu seçimde sonuca doğrudan etki ettiğinin altını çizdi.

Nazarko, "İnsanlar bizden şüphe duydu ancak biz ortaya çıktık. Bu seçimlerde Amerikalı Müslümanların etkisine ilişkin spot ışıkları üzerimizdeydi ve biz dediğimizi yaptık." diye konuştu.

Biden yönetiminin kalan 2 aylık görev süresinde ne yapacağı kadar Trump'ın görevi devralmasından sonra ne yapacağına da bakacaklarını kaydeden Nazarko, "Amerikalı Müslümanlar olarak temkinli şekilde ümitliyiz." ifadelerini kullandı.

Trump yönetiminin Gazze'deki soykırımı durdurup durdurmayacağı konusunda atacağı adımları yakından takip edeceklerini belirten Nazarko, Biden-Harris yönetimine öfkeli olduklarını ancak Trump kazandı diye kutlama yapacak noktada da olmadıklarını vurguladı.

Nazarko, pek çok Amerikalı Müslümanın bu seçimde sandığa gitmeyerek tavrını ortaya koyduğunu ve özellikle Michigan, Pensilvanya ve Georgia gibi eyaletlerde bu farkın net görüldüğünü söyledi.

ABD'nin kendi içinde birçok sorunla yüzleşirken İsrail'e milyarlarca dolar aktarmasını kabul etmediklerini vurgulayan Nazarko, "Bu seçimler 'önce Amerika, İsrail değil' seçimleri oldu." dedi.

"Demokrat Partiyi, kaybedecekleri konusunda uyarmıştık"

Pensilvanya bölgesinde faaliyet gösteren Yaqeen İslami Araştırmalar Enstitüsü temsilcisi Imam Tom Facchine de Amerikalı Müslümanlar olarak Biden yönetimini uzun zaman önce uyardıklarını ancak sözlerinin dikkate alınmadığını belirtti.

Facchine, şöyle devam etti:

"Şu anda biraz acı tatlı bir durumdayız çünkü bir yönüyle bu bir zafer zira biz Demokrat Partiyi uyarmıştık, eğer İsrail'i bu şekilde koşulsuz desteklemeye devam ederseniz sizi kasım ayındaki seçimlerde sandıkta cezalandıracağız ve kaybedeceksiniz demiştik. Tam olarak dediğimizi yaptık."

Seçimleri kazanan Trump'ın Gazze konusunda neler yapacağı hususunda temkinli olduklarını kaydeden Facchine, "Gelecek olan Trump yönetimi konusunda heyecanlı olmamız gerekiyor mu? Tam olarak değil. Fırsatlar da var zorluklar da." diye konuştu.

Facchine, Trump'ın şahin bir kabine yerine daha dengeli bir kabine kurması durumunda biraz daha umutlu olabileceklerini, Amerikalı Müslümanların sandıktaki gücünü ortaya koymalarının bu seçimlerdeki en önemli başlıklardan biri olduğunu vurguladı.