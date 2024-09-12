Amerikalı Senatör Sanders: İsrail'e mali yardımlar durdurulsun

ABD Kongresi'nin önemli isimlerinden Senatör Bernie Sanders, İsrail'e mali yardımın durdurulması çağrısında bulundu.

Senatör Sanders, X sosyal medya platformundan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı. İsrail ordusunun bir okula düzenlediği saldırıya dikkati çeken Sanders, İsrail askerlerince Amerikalı-Türk Ayşenur Ezgi Eygi'nin de öldürüldüğünü hatırlattı. Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "savaş makinesine" mali desteğin kesilmesini istedi. Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak ölmüştü. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait okula düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi ölmüş, 18 kişi yaralanmıştı. AA

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