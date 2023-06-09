Amerikalıların serveti 148,8 trilyon dolar

ABD’de hane halkının net serveti, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 artarak 148,8 trilyon dolara çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), ocak-mart dönemine ait “ABD’nin Finansal Hesapları” raporunu yayımladı. Buna göre, ülkede hane halkının net serveti bu yılın ilk çeyreğinde 148,8 trilyon dolar olarak kaydedildi. Yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2 artan hane halkı serveti, 2022’in aynı dönemine göre ise yüzde 2,5 azaldı. ABD’de hane halkı net serveti, geçen yılın ilk çeyreğinden 152,6 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşmasının ardından ikinci çeyrekte 147,2 trilyon dolara ve üçüncü çeyrekte 144,2 trilyon dolara gerilemişti. Amerikalıların serveti yılın son çeyreğinde ise 145,8 trilyon dolar olmuştu. AA

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