Amerikalıların yarısı obez olabilir

ABD’de yapılan bir araştırmada, 10 yıl içinde Amerikalıların yarısına yakınının obez olacağı tahmininde bulunuldu.
New England Tıp Dergisi’nde yayınlanan araştırmada, 2030’a kadar Amerikalıların yüzde 48,9’unun obez kategorisinde değerlendirileceği öne sürüldü. Çoğu güney ve orta kesimler olmak üzere, Amerika’daki 50 eyaletten 29’unda obez nüfusunun baskın olacağı kaydedilen araştırmada, her eyalette ise obez nüfusun en az yüzde 35 olacağı öngörüsünde bulunuldu. Çalışmada, şekerli gıdalar ile ucuz sağlıksız yiyeceklerin obezitede en büyük faktör olduğu vurgulanırken, özellikle kadınlar ve düşük gelirlilerin daha fazla risk altında olduğu vurgulandı.
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AA