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23 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Anadolu Ajansı, İsrail'e dilekçe gönderdi

23 Mayıs 2019, Perşembe 15:01
Anadolu Ajansı (AA), abluka altındaki Gazze Şeridi’nde bulunan ofisinin de içinde bulunduğu binayı 4 Mayıs’ta vuran İsrail ordusuna cevaplaması talebiyle bir dilekçe gönderdi.

AA avukatları tarafından İsrail ordusuna hitaben yazılan dilekçede, ofisin yer aldığı binanın ticari ve mesken amaçlı kullanıldığına dikkat çekilerek, neden İsrail ordusu tarafından vurulduğu sorusu yöneltildi.

İsrail ordusunun bombardımandan önce söz konusu binada AA ofisinin bulunup bulmadığına dair bilgisinin olup olmadığı da sorulan dilekçede, “Ofisin yer aldığı bina kasten mi yoksa kazaen mi hedef alındı?” denildi.

Dilekçede, AA ofisinin yer aldığı binadan İsrail hedeflerine herhangi bir saldırının gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine ilişkin bilgi de sorularak, “İsrail ordusunun, binanın bombalanması ve tamamen yıkılması sonucunda AA’nın ortaya çıkan zararını karşılama iradesi var mı?” sorusu yöneltildi.

Ofisin vurulması nedeniyle Gazze’deki mülk sahiplerinde “AA İsrail’in hedefinde” algısının oluştuğu, bu nedenle de kurumun Gazze’de yeni ofis bulmakta zorlanıldığı belirtilen dilekçede “İsrail bu mağduriyeti nasıl giderecektir ve İsrail ordusuna göre AA hedef midir?” denildi.

AA, İsrail ordusundan gelecek cevabın ardından hukuki süreci başlatarak hakkını aramaya devam edecek.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya 4 Mayıs Cumartesi günü en az 5 roketle hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda bina tamamen yıkılmıştı.

AA

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