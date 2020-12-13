Ankara'daki inşaat alanından üzücü haber!

Ankara'da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasındaki altyapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Enkaz altında kalan 2 işçinin cansız bedeni ekiplerin çalışması sonucu enkazdan çıkarıldı.

Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) yeni hizmet binasındaki altyapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalan işçilerden Ahmet Tokgöz (58) ile Mehmet Vurgun'u (48) kurtarmak için olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. Ekiplerce enkazdan çıkarılan Ahmet Tokgöz, kurtarılamadı. Bir süre sonra Mehmet Vurgun'un cansız bedeni de toprak altından ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı. Ankara Valisi Vasip Şahin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. AA

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