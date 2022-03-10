Antalya’da sonuç çıkmadı

Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk siyasî zirve, dün Antalya’da gerçekleşti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu eşliğinde masaya oturdu.

Çavuşoğlu, “Ukrayna’da akan kanın, gözyaşının ve yıkımın bir an evvel durması için çaba sarf ediyoruz. Sorunların diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğini savunuyoruz.” Zirve sonrası iki Dışişleri Bakanı’nın yaptığı açıklamalar, görüşmelerden somut bir sonuç alınmadığını, müzakerelere devam etme yönünde mutabık kalındığını gösterdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, görüşmede Ukrayna’da sivillerin tahliyesi için 24 saatlik ateşkesin konuşulduğunu ancak bir sonuç alınamadığını söyledi. Kuleba, bugün (dün) gerçekleşen bir formatta bir görüşme daha yapılabileceğine yeşil ışık yakarak “Yine böyle (Antalya’daki gibi) bir formatta buluşmada mutabık kaldım. Çözüm arama ihtiyacı doğarsa yeniden buluşmaya mutabıkım” dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da çözüme yönelik her türlü girişimi destekleyeceklerini söyleyen Bakan, “Bugünkü (dünkü) görüşmemiz sonucunda şu anlaşıldı, aslında müzakerenin yerini alacak hiçbir şey yoktur.” dedi. Lavrov, görüşmede özellikle insanî konuların ele alındığını, sivillerin zarar görmemesi için yapılacakların değerlendirildiğini söyledi.

Haber Merkezi