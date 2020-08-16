Antalya'daki yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde hamamda çıkan ve ağaçlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Kayaburnu Mahallesi'nde hamam olarak kullanılan bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yakındaki ağaçlık alana sıçradı. Kısa sürede yayılan yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığa ait 8 arazöz ve ekiplerle müdahale edildi. Ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşık 400 metre uzaklıkta devam eden yangını, 2 saatlik çalışmanın altından kontrol altına aldı. Yangını soğutma çalışmaları devam ederken, 20 dönüm alan içerisindeki hamam, kullanılmayan tek katlı 8 dükkan ve ağaçlık alan zarar gördü. AA

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