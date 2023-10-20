"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EKİM 2023 CUMA - YIL: 54

AP: Hastane saldırısı soruşturulsun

20 Ekim 2023, Cuma 17:00
Avrupa Parlamentosu (AP), çatışmaların “insani açıdan durdurulması” çağrısında bulunarak BM çalışanları, sağlık görevlileri ve gazeteciler de dahil sivillere ve sivil altyapıya saldırmanın uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunu vurguladı.

AP milletvekilleri, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesi’ne saldırısına ilişkin uluslararası bağımsız soruşturma yürütülmesi ve faillerinin sorumlu tutulması çağrısında bulundu. AP, İsrail ve Mısır’a Gazze’ye insani koridor açılması için uluslararası toplumla işbirliği yapma çağrısında da bulundu. AP Genel Kurulunda gerçekleştirilen oylamada İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili karar tasarısı kabul edildi. 21’e karşı 500 milletvekilinin oyuyla kabul edilen karar tasarısında milletvekilleri, Hamas’ın İsrail’e yönelik “alçakça terör saldırılarını” kınarken Gazze’deki insani durumla ilgili ciddi endişelerini ifade etti.

AA

Okunma Sayısı: 56
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şirketler bir bir kapanıyor

    Sansürcü META

    Beyaz Saray’da çalışan Müslümanlar endişeli

    Biden’den İsrail’e hem destek hem ikaz

    El-Ömeri Camii tamamen yıkıldı

    AP: Hastane saldırısı soruşturulsun

    'Gazze'ye dönük saldırılar bölgesel savaşa dönüşebilir'

    İsrail 600 bin insanı temiz susuz bıraktı

    Gece boyunca Gazze'ye 100 saldırı düzenledi

    Kolombiya: Filistin'de büyükelçilik açacağız

    Biden'dan İsrail ve Ukrayna'yı destek için "acil bütçe" talebi

    Bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan, hiçbir çözüm mümkün değildir

    İsrail, Filistin, Gazze, Hamas, Aksa Tufanı... 7 Ekim İsrail’in 11 Eylül’ü mü? - 1

    Hesabı sorulsun

    GAZZE'DE ATEŞKES HEMEN ŞİMDİ

    Gazze enkaz şehir

    Şehit Alican Güneş dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    “Boşaltın” dedi, ertesi gün vurdu

    Gençler Türkiye’de yaşamak istemiyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İsrail vahşeti ve Türkiye’nin tavrı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim ERSOYLU

    Yahudilerin başarı sırları
    Risale-i Nur'dan

    Zalime zillet gösterme, mazlumu da zelil etme!
    Cevher İLHAN

    Ankara’nın İsrail’e garip tavrı
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın buna ne ihtiyacı var?
    Aytekin COŞKUN

    İsrail, Filistin, Gazze, Hamas, Aksa Tufanı... 7 Ekim İsrail’in 11 Eylül’ü mü? - 1
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Fatma Nur KURT

    Münker ve Nekir’le sohbet zamanı
    Şükrü BULUT

    Demokratik Batı’yı Asyalılar mı idare edecek?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.