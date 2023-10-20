AP: Hastane saldırısı soruşturulsun

Avrupa Parlamentosu (AP), çatışmaların “insani açıdan durdurulması” çağrısında bulunarak BM çalışanları, sağlık görevlileri ve gazeteciler de dahil sivillere ve sivil altyapıya saldırmanın uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunu vurguladı.

AP milletvekilleri, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesi’ne saldırısına ilişkin uluslararası bağımsız soruşturma yürütülmesi ve faillerinin sorumlu tutulması çağrısında bulundu. AP, İsrail ve Mısır’a Gazze’ye insani koridor açılması için uluslararası toplumla işbirliği yapma çağrısında da bulundu. AP Genel Kurulunda gerçekleştirilen oylamada İsrail-Filistin çatışmasıyla ilgili karar tasarısı kabul edildi. 21’e karşı 500 milletvekilinin oyuyla kabul edilen karar tasarısında milletvekilleri, Hamas’ın İsrail’e yönelik “alçakça terör saldırılarını” kınarken Gazze’deki insani durumla ilgili ciddi endişelerini ifade etti. AA

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