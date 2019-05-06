AP Türkiye raportörü Piri'den YSK kararina ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi ve yenilenmesi kararına ilk dış tepki, AP'nin Türkiye Raportörü'nden geldi.

31 Mart yerel seçimleri kapsamında sadece İstanbul'da yalnızca Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptal edilmesi ve yenilenmesi yönünde YSK'den gelen karara ilk dış tepkiyi Avrupa Birliği'nden (AB) bir isim verdi. Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye raportörü Kati Piri sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Erdoğan yenilgiyi kabul etmiyor ve halkın iradesine karşı çıkıyor. AKP İstanbul seçimlerini yenilemesi için YSK'ye baskı yaptı. Bu, Türkiye'de seçimler yoluyla iktidarın demokratik devir tesliminin güvenilirliğini bitirmektedir."

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