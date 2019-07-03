AP yeni başkanını seçiyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerde mayıs ayındaki seçimlerin ardından yeni dönemine başlayan Avrupa Parlamentosu'nda (AP) başkanlık seçimi yapılıyor.

AP'de bu görev için dört aday yarışıyor. O isimler, Sosyal Demokratlar'ın (S&D) adayı İtalyan David Maria Sassoli, Avrupa Yeşiller Partisi'nin (EFA) adayı Alman Ska Keller, Avrupa Birleşik Solu-İskandinav Yeşil Solu'nun (GUE/NGL) adayı İspanyol Sira Rego ve Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri (ECR) adayı Çekyalı Jan Zahradil. AB kurumları içinde doğrudan halk tarafından seçilen tek organ olan AP'nin başkanı, 751 temsilcinin bulunduğu parlamentoda üyelerin oy çokluğuyla belirleniyor. AP üyeleri 5 yıllığına seçilirken, AP başkanı her 2,5 yılda değişiyor. AP Başkanlık görevini İtalyan Antonio Tajani'nin yürütüyor. Euronews Türkçe

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