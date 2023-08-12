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13 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

Arabada bırakılan 3 aylık bebek sıcaktan öldü

12 Ağustos 2023, Cumartesi
ABD’nin Houston şehrinde sıcaklıkların üç haneli derecelere fırladığı amansız sıcak hava dalgası sırasında arabanın içinde bırakılan üç aylık bebeğin ölümü soruşturuluyor.

Houston polisi salı günü saat 15.25 civarında Harris Akıl Sağlığı ve Zihinsel ve Gelişimsel Engelliler Merkezi’ne intikal etti. İsmi açıklanmayan anne, 4 yaşındaki çocuğuyla birlikte akıl sağlığı polikliniğini ziyaret ediyordu.

Polis Şefi Yardımcısı Yasar Bashir basın toplantısında, annenin tesisten ayrıldığında erkek bebeğini ısınan arabanın içinde tepkisiz halde bulduğunu söyledi.

Haber Merkezi

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