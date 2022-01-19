Arakanlı mülteci kampında yangın

Bangladeş’in güneydoğusunda bulunan Arakanlı mültecilerin kaldığı Kutupalong kampında yangın çıktı.

Yetkililer, dün sabahın erken saatlerinde Cox’s Bazar’daki Kutupalong mülteci kampında çıkan yangında düzinelerce çadırın yandığını söyledi. Güvenlik yetkilisi Mohammad Naimul Haq, yaptığı açıklamada, “Kamp 5’te başlayan yangının hemen ardından olaya polis ve itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını bir saat içinde söndürmeyi başardı. Yaralanma ve can kaybının yaşanmadığı yangında en az 29 çadır tamamen yandı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.” dedi. Olay yerinin yakınında bir su kaynağı bulunduğu için şanslı olduklarını belirten Haq, “Aksi takdirde yangın, son zamanlarda tanık olduğumuz ve Cox’s Bazar kampında binlerce kişiyi evsiz bırakan yangın kadar yıkıcı olurdu.” diye konuştu. AA

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