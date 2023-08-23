Myanmar’da ordunun sivillere yönelik katliamları nedeniyle binlerce Arakanlı Müslümanın (Rohingya) evlerini ve ülkelerini terk etmek zorunda kalmasının 6’ncı yılında, Arakanlı Müslümanlar evlerine dönmek istiyor.

25 Ağustos 2017’de Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler tarafından düzenlenen kitlesel şiddet eylemleriyle yüzlerce köy yok edildi. 900 binden fazla Arakanlı Müslüman Bangladeş’e sığınmak zorunda kaldı. Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN) Direktörü Kyaw Win, “İnsanlar kendilerini istenmeyen ve yoksul hissediyorlar. Evlerine dönmek istiyorlar ama döndükleri takdirde ordunun kendilerine karşı yine zulüm uygulayacağını biliyorlar. Arakanlı Müslümanlar sadece herkesle eşit haklara sahip olarak evlerine güvenli bir şekilde dönmek isterken, dünya tarafından yetim muamelesi görüyor.” dedi. Myanmar’ın meşru hükümetinin sürgünde ya da hapiste olduğunu belirten Win, “Cunta ülkeyi gayrimeşru bir şekilde kontrol ediyor ve Arakanlı Müslümanların geri dönmelerine izin vermek gibi bir niyeti yok.” diye konuştu.