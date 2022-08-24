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24 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Arakanlı Müslümanlar için BM’den destek çağrısı

24 Ağustos 2022, Çarşamba 21:17
Birleşmiş Milletler, etnik ayrımcılık ve şiddetten dolayı Myanmar’ı terk ederek Bangladeş’e yerleşen 700 binin üzerindeki Arakanlı Müslümanlar için daha büyük destek talep etti.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Shabia Mantoo, BM Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısında, 2017’den bu yana Bangladeş’in Cox’s Bazar bölgesindeki kamplarda kalan 700 binin üzerinde Arakanlının son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mantoo, krizin başlangıcından bu yana başta Bangladeş hükümeti ve yardım kuruluşları olmak üzere herkesin üzerine düşeni yaptığına ve Arakanlı Müslümanlara barınak sağlamak için çaba sarf ettiğine dikkati çekti. 

Beslenme ve temizlikte eksiklik var

Cox’s Bazar’daki kampların giderek kalabalıklaştığı ve mültecilerin tamamen insani yardıma bağımlı olarak yaşadığına vurgu yapan Mantoo, “Giderek azalan maddi yardımlar, Arakanlıların yaşadığı zorlukları artırmakta. Son araştırmalara göre, düzgün beslenme, barınak ve temizlikte büyük eksiklikler var.” dedi.  Mantoo, “Komiserlik olarak Arakanlılara yeterli maddi desteğin sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesi yönünde çağrı yapıyoruz.” dedi.  Arakanlıların sadece temel insani ihtiyaçlarda yardıma muhtaç olmadıklarının altını çizen Mantoo, “Maddi destekler aynı zamanda eğitim, yetenek gelişimi ve geçim kaynakları oluşturmada sağlanmalı.” ifadesini kullandı.

2012’DEKİ ÇATIŞMADA BİNLERCE ARAKANLI MÜSLÜMAN KATLEDİLDİ

Arakan’da 2012’de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.  Arakan’daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017’de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. BM’ye göre Ağustos 2017’den sonra Arakan’daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş’e sığınanların sayısı 900 bine BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti “etnik temizlik” ya da “soykırım” olarak adlandırıyor.

AA

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