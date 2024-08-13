Arakanlı Müslümanlar Myanmar’a dönmek zorunda

Myanmar’da 5 Ağustos’ta 200’ü aşkın Arakanlı Müslümanın (Rohingya) hayatını kaybettiği saldırı nedeniyle Bangladeş sınırı yakınlarındaki Arakanlı Müslümanların, Myanmar’a dönmek “zorunda kaldığı” bildirildi.

Arakanlı Müslüman hakları aktivisti ve “Özgür Rohingya Koalisyonu” kurucularından Nay San Lwin, 5 Ağustos’ta 200’ü aşkın Arakanlı Müslümanın hayatını kaybettiği saldırının ardından Arakanlı Müslümanlardan bazılarının hala Arakan’ın Maungdaw kasabasından Bangladeş’e gitmeye çalıştığını belirtti. Nay San Lwin, Arakan Ordusu kontrolündeki bölgelere kaçmaya çalışan bazı Arakanlı Müslümanların da gidebilecekleri “başka bir alternatif görmediklerini” söyledi. Maungdaw’dan kaçmaya çalışan Arakanlı Müslümanların Bangladeş’in “yeni mülteci alımına karşı politikaları nedeniyle” sınırdan geçemediklerini ifade eden Lwin, bu kişilerin bazılarının Myanmar’a geri gönderildiğini belirtti. AA

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