Arap Birliği 3 günlük yas ilan etti

Arap Birliği, İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği bombalı saldırı nedeniyle bayrağın yarıya indirilerek 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

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