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18 EKİM 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Arap Birliği 3 günlük yas ilan etti

18 Ekim 2023, Çarşamba 04:11
Arap Birliği, İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği bombalı saldırı nedeniyle bayrağın yarıya indirilerek 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

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Mısır yerel medyasında yer alan haberlere göre Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Hüssam Zeki, kuruma ait bayrağın yarıya indirilmesini istedi.

Söz konusu "3 günlük yas" kararının ise İsrail’in yüzlerce sivilin ölümüyle sonuçlanan Gazze Şeridi’ndeki hastaneye yaptığı saldırı nedeniyle alındığı bilgisine yer verildi.

"Arap ve İslam ümmeti, ABD-Avrupa’ya olan itimadını gözden geçirmeli"

Öte yandan Hastane saldırısına ilişkin El-Ezher Kurumu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Arap ve İslam ümmetinin ABD-Avrupa’ya olan itimadını gözden geçirmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.

"İslam aleminin vicdanını, duygularını ve hissini kaybetmiş bir düşmanla (İsrail) karşı karşıya kalan Filistin'in ve mazlum halkının arkasında durması" gerektiği belirtilen açıklamada, "Allah masum şehitlerimize rahmet eylesin." ifadesine yer verildi.

AA

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