Arap Birliği devrede

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi’nin istifa etmesi durumunda Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki krizin sona erebileceğini belirtti.

Bölgedeki diplomatik krizin çözümü için Lübnan’da temaslarda bulunan Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, başşehir Beyrut’ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya geldi. Zeki, görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Kardahi istifa etmiş olsaydı, Lübnan ile Körfez ülkelerinin çoğu arasında yaşanan kriz, daha başındayken sona erebilirdi. Ancak durum olduğu gibi devam etti.” dedi. Kardahi’nin istifası meselesinin bir anlamda masada olduğunu ifade eden Zeki, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın Suudi Arabistan ile ilişkiler konusunda istekli olduğunu ve Kardahi’nin vatanseverliğine de güvendiğini dile getirdi. Mısır’a döndüklerinde durumu yeniden değerlendireceklerini ve atılacak adımlar noktasında bir karara varacaklarını belirten Zeki, yaptığı görüşmeler neticesinde Lübnan’da Körfez ile ilişkilerin iyi olması yönünde bir atmosfer olduğunu ifade etti.