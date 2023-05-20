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20 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Arap Birliği'nden Suriye açıklaması

20 Mayıs 2023, Cumartesi 01:25
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Suriye'nin Birliğe geri dönmesine ilişkin kararının "Araplara özgü bir konu" olduğunu, bu hususta "dış güçlerle çatışma arayışı" olmadığını söyledi.

Suriye yeniden Arap Birliği’nde

 

Ebu Gayt, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirilen 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nin ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, Suriye'nin 12 yıl aradan sonra Arap Birliğine geri dönmesine dair ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen eleştiriler konusunda soru yönetildi.

Suriye'nin Birliğe geri dönmesi konusunu dış güçlerin düşüncelerinden bağımsız olarak ele almaları gerektiğini vurgulayan Ebu Gayt, "Bu Araplara özgü bir konudur. Suriye de Arap Birliği'nin kurucusu 7 ülkeden biridir zaten." dedi.

Arapların izlediği yöntemin doğruluğu konusunda diğer ülkeleri ikna etme çabaları yürütmeleri gerektiğini dile getiren Ebu Gayt, "Bu Arapların iradesidir. Dış güçlerle anlaşmazlığa düşme veya çatışma arayışında değiliz." ifadesini kullandı.

Cidde kentinde düzenlenen 32. Arap Birliği Zirvesi'ne, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yanı sıra 12 yıl aradan sonra Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed de katıldı.

Arap Birliği, iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.

Arap Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Suriye'nin Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

AA

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