Arap Birliği’nden Türkiye’ye: Endişeliyiz

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zaki, ‘Türkiye’nin Libya da dahil Arap ülkelerinin iç işlerine müdahalesinin artması nedeniyle endişe duyduklarını’ belirtti.

Zaki, “Ankara’nın Libya, Suriye ve Irak gibi Arap ülkelerine müdahalesinin arttığını gözlemliyoruz. Bu müdahale endişe yaratıyor zira iyi komşuluk ilkeleriyle örtüşmüyor” dedi. Libya’daki son gelişmeler hakkında da konuşan Zaki, “Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayez Serrac’ın ateşkes sağlanmasını ve kapsayıcı siyasi sürece geçişi öngören, Libya’yı mevcut durumdan çıkaracak olan Kahire’nin inisiyatifine olumlu yaklaşır” ifadelerini kullandı. Zaki, Libya’da Suriye senaryosunun tekrarlanmasını istemediklerini ekledi.

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