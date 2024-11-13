Arap Birliği nihayet: Kelimeler yetersiz

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Filistin halkının başına gelen felaketleri ifade etmek için artık kelimelerin yetersiz kaldığını belirtti.

Ebu Gayt, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen İsrail’in Filistin topraklarına ve Lübnan’a yönelik devam eden saldırıları ve ateşkesin ele alındığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde konuştu.

Ebu Gayt, “Artık Filistin halkının başına gelen felaketleri ifade etmek için kelimeler yeterli değil. Gerçekler hem biz hem de tüm dünya tarafından biliniyor. Bu gerçekler çok zor ve utanç verici. Artık İsrail planı da gizli değil. Bu plan, Gazze’deki Filistin halkını yok etmek, zorunlu ya da gönüllü göçe zorlamayı hedefliyor” ifadesini kullandı. İsrail hükümetinin ve destekçilerinin bugün yaptıklarının, bir arada yaşama ve barışın geleceğini yok ettiğini kaydeden Ebu Gayt, barışın adalet üzerine kurulduğunu, zulüm, katliam ve işkenceyle barışın olmayacağını aktardı.