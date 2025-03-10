Arap Birliği’nin Gazze planına Avrupa'dan da destek

İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya Dışişleri Bakanları, Arap ülkelerinin Gazze’nin yeniden inşası için kabul ettiği planı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Filistin unutulmasın

İspanya’dan Arap Birliği’nin planına destek

Gazze'ye barış gücü çağrısı

Planın, Gazze’nin yeniden inşası için gerçekçi bir yol haritası sunduğu vurgulanan açıklamada, “(Plan) uygulanabilirse, Gazze’deki Filistinlilerin kötü yaşam koşulları için sürdürülebilir bir iyileşme vaat ediyor” değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, planın hem İsrail hem de Filistinliler için kabul edilebilir olmasının yanı sıra, iki tarafa kalıcı barış sağlamaya yönelik güçlü bir siyasi ve güvenlik çerçevesine dayandığı vurgulandı.

Mısır’ın söz konusu planının basına yansıyan detaylarına göre, Gazze’nin yeniden imarı için 53 milyar dolar gerekiyor.