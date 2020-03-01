Arap Birliği zirvesi ertelendi

Arap Birliği, Cezayir'de mart ayının sonunda düzenlenmesi planlanan zirvenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ertelendiğini duyurdu.

Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile düzenlediği basın toplantısında, sağlık alanındaki küresel bazda yeni oluşan koşullar nedeniyle Arap Birliği zirvesinin daha uygun bir tarihte yapılmasına karar verildiğini söyledi. Bukadum, zirve başkanlığını yapacak Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Arap Birliği Genel Sekreterliğiyle koordinasyon halinde zirve için yeni bir tarih belirleyeceğini ifade etti. Ebu Gayt ise zirvenin en geç haziran ayının ortasına kadar erteleneceğini dile getirdi. Ebu Gayt, Arap Birliği zirvesinin, Araplar için birleşme ortamı olması temennisinde bulundu. Arap Birliği zirvesinin Cezayir'de mart ayında yapılması planlanıyordu ancak Kovid-19 salgını, pek çok ülkeyi, salgının görüldüğü ülkelere seyahat etmeme gibi önlemler almaya sevk etti. AA

Okunma Sayısı: 107

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.