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12 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Arap coğrafyasında son durum?

12 Nisan 2020, Pazar 12:27
Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı Cezayir'de 275'e, Mısır'da 146'ya, Irak'ta 72'ye, Tunus'ta 28'e yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, yaptığı açıklamada, son 24 saatte 19 kişinin daha yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) öldüğünü ve toplam can kaybının 275'e yükseldiğini belirtti.

Ülkede 64 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam enfekte kişi sayısının bin 825'e yükseldiğini kaydeden Fevrar, iyileşen hasta sayısının ise 460 olduğunu söyledi.

Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 11 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle öldüğü ve toplam can kaybının 146'ya yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada 145 kişiye daha koronavirüs teşhisi koyulmasıyla ülkede toplam vaka sayısının bin 939'a yükseldiği kaydedildi.

İyileşen hasta sayısının ise 426 olduğu ifade edildi.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha vefat ettiği ve toplam can kaybının 72'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, 39 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının bin 318'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 601 olduğu kaydedildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin daha ölmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 28'e çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, 14 yeni Kovid-19 vakasının kaydedildiği ve toplam enfekte kişi sayısının 685'e yükseldiği aktarıldı.

AA

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