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13 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Arap ülkelerinde salgınla ilgili son gelişmeler

13 Haziran 2020, Cumartesi 19:06
Kovid-19 kaynaklı can kaybı Kuveyt'te 289'a, Birleşik Arap Emirliklerinde (BAE) 288'e yükselirken, Katar'da vaka sayısı arttı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin öldüğü ve toplam can kaybının 289'a yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 514 kişiye tanı konulmasıyla vaka sayısının 35 bin 466'ya, iyileşen hasta sayısının ise 25 bin 882'ye yükseldiği belirtildi.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise, 1 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybının 288'e ulaştığı aktarıldı.

Ülkede 491 kişinin daha virüse yakalandığı bilgisi verilen açıklamada, böylece vaka sayısının 41 bin 990'a çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 26 bin 761'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı da, 1828 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 78 bin 416 çıktığı, 1956 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşan hasta sayısının 55 bin 252 olduğunu belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 70 olduğu ve bir artış yaşanmadığı aktarıldı.

AA

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