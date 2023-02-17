Nobel ödüllü Yemenli aktivist Karman, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım etmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirterek Arap ülkelerinin Türkiye ile dayanışmasının da şaşırtıcı olmadığını ifade etti.

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Karman, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için düzenlenen insani yardım kampanyasına ilişkin açıklamada bulundu.

Kendi adını taşıyan Tevekkül Karman Vakfı'nın faaliyetleri hakkında bilgi veren Karman, "Yerel ve uluslararası insani yardım çalışmaları kapsamında felaketin yol açtığı zararı hafifletmeyi, evini ve sevdiklerini kaybedenlere yardım etmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Karman, "Genel anlamda Arap ülkelerinin büyük bir ilgisi ve dayanışması var. Bu şaşırtıcı değil zira Arap ülkeleriyle Türkiye'yi birleştiren unsurlar, ayıran şeylerden daha fazla." diye konuştu.

Yapılacak insani yardımlar

Karman, Türkiye'deki depremzedeler için 50 konut inşa ederek, bunların Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda teslim edilmesini planladıklarını aktardı.

Ayni yardımları teslim etmeye çalıştıklarını da söyleyen Yemenli aktivist, "İhtiyaçları karşılamak için kaynak ve çabalarımızı seferber ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Karman, depremzedelere battaniye, çarşaf, kışlık kıyafet, gıda maddesi, sağlık ve temizlik malzemelerinden oluşan çeşitli yardımlar yapacaklarını kaydetti.

Yardım çalışmalarının Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yürütüleceğine dikkati çeken Karman, Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren kuruluşlara da nakdi bağış yapacakları bilgisini verdi.

Yemen ve Arap dünyasının desteği

Karman, Yemen halkının Türkiye ve Suriye halklarına karşı kardeşlik duygusu beslediğini; yıkıcı depremin ardından onlarla dayanışma halinde olduklarını ifade etti.

Türkiye'deki Yemenlilerin de meydana gelen afetle yakından ilgilendiğini, zarar gören bölgelere imkanları ölçüsünde destek olduklarını, kan bağışında bulunduklarını belirten Karman, Arap dünyasının sergilediği dayanışmadan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Yemenli aktivist ayrıca Türk yönetiminin yıkılan yapıların inşası yönündeki taahhütleri ile depremzedelere yardım faaliyetlerinin, acıların hafifletilmesi konusundaki kararlılığına işaret ettiğini vurguladı.

Uluslararası toplumun dünyadaki tabii afetlere daha fazla önem göstermesi gerektiğine dikkati çeken Karman, bunun sadece zarar gören ülkeler tarafından değil dünya tarafından ele alınması gereken sorunlardan biri olduğunu sözlerine ekledi.