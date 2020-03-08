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8 MART 2020 PAZAR - YIL: 51

Arjantin'de de ilk ölüm gözlemlendi

08 Mart 2020, Pazar 13:42
Güney Amerika ülkesi Arjantin'de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi öldü.

Arjantin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa seyahatinden 25 Şubat'ta dönen, diyabet, yüksek tansiyon ve bronşit gibi çeşitli kronik hastalıkları bulunan 64 yaşındaki bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle öldüğü doğrulandı.

Ülkeye Kovid-19 belirtisi olmadan giriş yaptığı anlaşılan Guillermo Abel Gomez'in ve Fransa'dan döndükten 3 gün sonra ateş, öksürük ve boğaz ağrısı hissetmeye başladığı ve geçen perşembe gittiği hastanede yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Sabah saatlerinde ölen Gomez'e yapılan test sonuçları, Kovid-19 virüsünden öldüğünü doğruladı.

Latin Amerika'da ilk Kovid-19 kaynaklı ölümün gerçekleştiği Arjantin'de virüsü taşıyan 8, Şili'de 7, Ekvador'da 14, Brezilya'da 8, Meksika ve Peru'da 6, Kolombiya, Kosta Rika ve Dominik Cumhuriyeti'nde ise 1 kişinin olduğu biliniyor.

Moldova'da ilk koronavirüs vakası

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi.

Virüse yakalanan kişinin 48 yaşında bir kadın olduğu ve dün İtalya'dan Moldova'ya uçakla döndüğü vurgulanan açıklamada, bu kişiyle İtalya'dan aynı uçakla dönenlerin evlerinden ayrılmaması ve muayene olması gerektiği kaydedildi. 

Açıklamada, Moldova Bakanlar Kurulu üyelerinin konuyla ilgili yarın acil toplantı yapacağı duyuruldu.

AA

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